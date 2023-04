HAPPY CASA BRINDISI- BANCO DI SARDEGNA SASSARI 92-58 (20-21, 36-31, 59-47, 92-58)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 15 (6/9, 1/5, 4 r,), Reed 15 (3/8, 1/4, 3 r.), Bowman 6 (2/5, 0/3, 3 r.), Harrison 19 (5/5, 3/6, 4 r.), Mascolo 10 (4/5, 2 r.), Mezzanotte 9 (3/4 da 3, 5 r.), Riismaa 8 (1/1, 2/3, 4 r.), Bayehe 2 (1/3, 0/1, 5 r.), Perkins 8 (2/7, 0/1, 9 r.), Vitucci ne, Bocevski. All.: Vitucci.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Jones 5 (1/5, 1/4, 4 r,), Robinson 4 (2/6, 0/2, 3 r.), Dowe 16 (2/6, 0/2, 3 r.), Kruslin 3 (1/6 da 3, 1 r.), Treier (0/1, 0/2, 1 r.), Chessa ne, Stephens 6 (3/4, 4 r.), Bendzius 11 (2/3, 2/4, 4 r.), Gentile 4 (2/3, 0/1, 7 r.), Diop 9 (4/7, 0/1, 8 r.), Gandini ne, Devecchi. All.: Bucchi.

ARBITRI: Lanzarini – Borgo – Catani 6.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/17, Sassari 5/9. Perc. tiro: Brindisi 34/70 (10/27 da tre, ro 10, rd 30), Sassari 24/57 (5/22 da tre, ro 5, rd 28).

Dopo due sconfitte consecutive in trasferta al fotofinish, si rialza la Happy Casa e lo fa con grande carattere e prepotenza sconfiggendo la Dinamo Sassari con il punteggio di 92-58, ribaltando il -18 dell’andata con vista sulla quarta posizione in classifica occupata dagli isolani con due punti di vantaggio su Brindisi e Venezia.

La squadra biancoazzurra carbura nel primo tempo, mettendo la museruola alle tante bocche da fuoco sassaresi che incappano in una serata difficile con il 23% da tre punti e soli 58 punti realizzati a fronte degli 81 di media. La difesa ordinata da coach Vitucci ha decisamente la meglio e al rientro dagli spogliatoi concede solamente 27 punti totali agli ospiti che crollano nell’ultimo quarto sotto un parziale di 33-11. Harrison da top scorer con 19 punti trascina i compagni, Reed e Burnell lo seguono e Mezzanotte e Mascolo completano la serata perfetta rivelandosi decisivi in differenti momenti della partita. Nonostante l’assenza di Lamb, i padroni di casa riescono a mantenere una grande intensità difensiva per sprigionare tutto il proprio talento in attacco tra gli applausi entusiasti del PalaPentassuglia.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi