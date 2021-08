Il Puglia è la capitale dei politici in questa torrida estate 2021. Giorgia Meloni, leader di Fdi, è qui da giorni, in un trullo della Valle d’Itria, a Ceglie Messapica. Già protagonista in questa zona un anno fa quando, nel corso della campagna elettorale, fu tarantolata esibendosi in un piccolo giro di pizzica salentina. Anche quest’anno sceglie la Puglia e, anche se molto attenta nel proteggere la privacy del suo compagno Andrea e della figlia Ginevra, sfoggia un selfie tricolore insieme alla sorella Arianna nella piazza di Ostuni. La leader di Fratelli d’Italia protagonista anche di una trasferta a Gallipoli dove si è concessa una passeggiata in centro e un apertivo sui bastioni della città vecchia in compagnia anche del deputato Francesco lollobrigida, il commissario per la Puglia Michele Gemmato e Saverio Congedo, coordinatore di Fratelli d'Italia Lecce.

Vacanze in Puglia anche per Di Maio che inizia la sua permanenza pugliese da Locorotondo e termina alle Isole Tremiti. Ma delle vacanze pugliesi del capo della Farnesina rimarrà impressa almeno per un bel po’ l’immagine sul bagnasciuga insieme ad Emiliano e Boccia nel pieno della crisi afgana. Un incontro non proprio casuale e che rafforza l’asse tra l’ala governista del M5S, e il presidente pugliese. Al Togo Bay, il lido in cui sono stati immortalati sul bagnasciuga, il ministro Di Maio si è fermato solo il giorno di Ferragosto, mentre nei giorni precedenti ha visitato altre località pugliesi.

I tre esponenti politici, inoltre, si sono incontrati in uno dei due lidi sequestrati in 10 agosto scorso dagli agenti della polizia locale visto che una parte di spiaggia su cui sorgono le strutture balneari è di proprietà del demanio pubblico dello Stato (e il Comune non ha concesso il rinnovo dei permessi). A seguito di un’istanza dei legali del Togo Bay è stata concessa la facoltà d’uso.