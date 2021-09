Nell’ultimo giorno utile c’era tempo sino alle 12 di oggi per consegnare liste e candidature nei comuni in cui si rinnoverà il Consiglio Comunale nella prossima tornata elettorale.Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

In Puglia saranno 54 i comuni chiamati al voto: 41 i comuni sotto i 15mila abitanti e che quindi non avranno bisogno del ballottaggio, 13 invece i comuni che potrebbero ricorrere al ballottaggio. Nessun capoluogo di provincia coinvolto.

Questo l'elenco dei comuni al voto il 3 e il 4 ottobre.

Provincia di Bari

Adelfia: sindaco uscente Giuseppe Cosola

Noicattaro: sindaco uscente Raimondo Innamorato (M5S)

Ruvo di Puglia: sindaco uscente Pasquale Roberto Chieco

Sannicandro di Bari: sindaco uscente Giuseppe Giannone

Triggiano: sindaco uscente Antonio Donatelli

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Minervino Murge: sindaco uscente Maria Laura Mancini

Spinazzola: sindaco uscente Michele Patruno

Provincia di Brindisi

Cellino San Marco

Cisternino: sindaco uscente Luca Convertini

Fasano: sindaco uscente Francesco Zaccaria (CSX)

San Pancrazio Salentino: sindaco uscente Salvatore Ripa

Provincia di Foggia

Alberona: sindaco uscente Leonardo De Matthaeis (M5S)

Ascoli Satriano: sindaco uscente Vincenzo Sarcone

Candela: sindaco uscente Nicola Gatta

Casalnuovo Monterotaro: sindaco uscente Pasquale De Vita

Celenza Valfortore

Cerignola

Lesina

Panni

San Marco in Lamis: sindaco uscente Michele Merla

San Nicandro Garganico

Sant'Agata di Puglia

Vieste: sindaco uscente Giuseppe Nobiletti

Zapponeta: sindaco uscente Vincenzo D'Aloisio

Provincia di Lecce

Alessano: sindaco uscente Francesca Torsello

Alliste: sindaco uscente Renato Rizzo

Cannole: sindaco uscente Leandro Rubichi

Caprarica di Lecce: sindaco uscente Paolo Greco

Castrignano del Capo: sindaco uscente Santo Papa

Cavallino: sindaco uscente Bruno Ciccarese

Collepasso: sindaco uscente Paolo Menozzi

Diso: sindaco uscente Antonella Carrozzo

Gallipoli: sindaco uscente Stefano Minerva (CSX)

Lizzanello

Melissano: sindaco uscente Alessandro Conte

Nardò: sindaco uscente Giuseppe Mellone

Nociglia: sindaco uscente Massimo Martella

Patù: sindaco uscente Gabriele Abaterusso

Poggiardo

Sanarica: sindaco uscente Salvatore Sales

Specchia

Taurisano: sindaco uscente Raffaele Nicola Stasi

Taviano: sindaco uscente Giuseppe Tanisi

Trepuzzi: sindaco uscente Giuseppe Maria Taurino

Ugento: sindaco uscente Massimo Lecci

Provincia di Taranto

Avetrana: sindaco uscente Antonio Minò

Fragagnano: sindaco uscente Giuseppe Fischetti

Ginosa: sindaco uscente Vito Parisi (M5S)

Grottaglie: sindaco uscente Ciro D'Alò (CSX)

Massafra: sindaco uscente Fabrizio Quarto

Monteparano: sindaco uscente Giuseppe Grassi

San Giorgio Ionico: sindaco uscente Cosimo Fabbiano (CSX)

Statte: sindaco uscente Francesco Andrioli

Torricella: sindaco uscente Michele Schifone